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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов

Источник:
Sibnet.ru
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Повестки на Украине массово присылают алкоголикам и инвалидам, сообщил военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак».

«Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — сказал военнопленный, слова которого передают «Известия».

Украинский военнослужащий уточнил, что для командования важно только поймать и отправить мобилизованных, их дальнейшая судьба военных не интересует. Военнопленный признался, что не хотел отправляться в зону боевых действий из-за низкого уровня подготовки.

Ранее стало известно, что профильный комитет Верховной Рады Украины намерен вынести решение по законопроекту о новых правилах мобилизации. В частности, документ содержит предложение призывать инвалидов третьей группы.

Под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.

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Оборона #Армия #Конфликты
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