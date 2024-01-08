Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов

Повестки на Украине массово присылают алкоголикам и инвалидам, сообщил военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак».

«Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — сказал военнопленный, слова которого передают «Известия».

Украинский военнослужащий уточнил, что для командования важно только поймать и отправить мобилизованных, их дальнейшая судьба военных не интересует. Военнопленный признался, что не хотел отправляться в зону боевых действий из-за низкого уровня подготовки.

Ранее стало известно, что профильный комитет Верховной Рады Украины намерен вынести решение по законопроекту о новых правилах мобилизации. В частности, документ содержит предложение призывать инвалидов третьей группы.

Под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.