Генетики показали собак через 10 тысяч лет. ФОТО

Генетики из американской компании Basepaws предположили, как могут эволюционировать разные породы собак и как они могут выглядеть примерно через 10 тысяч лет.
Ученые рассмотрели два сценария: на Земле произойдет глобальное потепление или наступит новый ледниковый период. А затем с помощью нейросети визуализировали облик собак.
При глобальном потеплении собаки уменьшатся в размерах, так как небольшое тело легче охлаждать, к тому же оно требует меньше пищи. Также животные смогут дольше обходиться без воды.
Некоторые породы собак станут темнее и менее мохнатыми. Чем лысее будет пес, тем легче ему будет переносить жару. Из-за высоких температур днем многие собаки приспособятся к ночному стилю жизни. В этом случае у животных отрастут большие уши, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.
В случае глобального похолодания собаки снова превратятся в волков. Зиму им помогут пережить густая шерсть, жировые отложения, более сильная челюсть, которая позволит животным разрывать твердое мясо.
Собакам снова нужно будет конкурировать с людьми за пищу, и это может стать серьезным испытанием для дружбы.