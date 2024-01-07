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Генетики показали собак через 10 тысяч лет. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Генетики из американской компании Basepaws предположили, как могут эволюционировать разные породы собак и как они могут выглядеть примерно через 10 тысяч лет.

Ученые рассмотрели два сценария: на Земле произойдет глобальное потепление или наступит новый ледниковый период. А затем с помощью нейросети визуализировали облик собак.

При глобальном потеплении собаки уменьшатся в размерах, так как небольшое тело легче охлаждать, к тому же оно требует меньше пищи. Также животные смогут дольше обходиться без воды.

Золотистый ретривер, пудель, борзая, шпиц при глобальном потеплении
Золотистый ретривер (вверху слева), пудель (вверху справа), борзая (внизу слева), шпиц (внизу справа) при глобальном потеплении
Фото: © Basepaws

Некоторые породы собак станут темнее и менее мохнатыми. Чем лысее будет пес, тем легче ему будет переносить жару. Из-за высоких температур днем многие собаки приспособятся к ночному стилю жизни. В этом случае у животных отрастут большие уши, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.

В случае глобального похолодания собаки снова превратятся в волков. Зиму им помогут пережить густая шерсть, жировые отложения, более сильная челюсть, которая позволит животным разрывать твердое мясо.

Далматинец, такса, английский мастиф , бульдог при глобальном похолодании
Далматинец (вверху слева), такса (вверху справа), английский мастиф (снизу слева), бульдог (снизу справа) при глобальном похолодании
Фото: © Basepaws

Собакам снова нужно будет конкурировать с людьми за пищу, и это может стать серьезным испытанием для дружбы.

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