Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске

Баскетболист клуба «Барнаул» Антон Петухов, пропавший в ночь на 30 декабря в Красноярске упал в воду с Октябрьского моста, говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

«По видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — сообщили в ГУ МВД ведомстве. Спортсмена не нашли, уточнили в ведомстве.

Ранее в правоохранительных органах уточняли, что 20-летний Петухов хотел посетить остров Татышев. Он вышел из дома в ночь на 30 декабря и имел с собой телефон.

В поисках спортсмена задействованы волонтеры, спасатели, полицейские. С использованием подводного дрона проводился осмотр прибрежной зона и береговой линии.