НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
328 0
Октябрьский мост в Красноярске
Октябрьский мост в Красноярске
Фото: Павел Сателлит / CC BY 3.0

Баскетболист клуба «Барнаул» Антон Петухов, пропавший в ночь на 30 декабря в Красноярске упал в воду с Октябрьского моста, говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

«По видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — сообщили в ГУ МВД ведомстве. Спортсмена не нашли, уточнили в ведомстве.

Ранее в правоохранительных органах уточняли, что 20-летний Петухов хотел посетить остров Татышев. Он вышел из дома в ночь на 30 декабря и имел с собой телефон.

В поисках спортсмена задействованы волонтеры, спасатели, полицейские. С использованием подводного дрона проводился осмотр прибрежной зона и береговой линии.

Еще по теме
Самолет загорелся при посадке в Японии, все спаслись. ВИДЕО
Боеприпас нештатно сошел с самолета ВКС на воронежское село
Выросло число жертв обстрела Белгорода
Количество погибших в Белгороде выросло до 22
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады
ПВО отразила атаку 36 беспилотников на Крым
Маск посчитал опасной саму идею вторжения в Россию
Эксперт спрогнозировал всплеск ОРВИ после новогодних каникул
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
48
Британский генерал заявил о неизбежной победе России
27
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
21
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
20
Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу
19
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором