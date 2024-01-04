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ГЛОНАСС позволит определять местонахождение любого автомобиля

Источник:
ТАСС
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Компания ГЛОНАСС в 2024 году запустит сервис, позволяющий определять местонахождение автомобиля.

При этом установка дополнительного оборудования на автомобиль для этого не требуется, новая функция станет незаменимой в случае угона машины, уточнил генеральный директор ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS) без изменения аппаратной части. Модернизация будет возможна только с согласия автовладельца.

Райкевич пояснил, что только в 2023 году его компания получила несколько тысяч запросов с просьбой отследить угнанные автомобили. Однако в базовом функционале «ЭРА-ГЛОНАСС» такой возможности нет.

«Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине», — уточнил он.

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