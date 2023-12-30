Украина нанесла удар по центру Белгорода

Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, погибли двое детей.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор. Сразу после атаки в городе заработали сирены ракетной опасности. Гладков призвал всех жителей спуститься в укрытие.

МЧС на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины также выпустило официальное сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и временно переместиться в укрытия.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории. Так, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет, однако один человек в результате погиб.