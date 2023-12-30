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Украина нанесла удар по центру Белгорода

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, погибли двое детей.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор. Сразу после атаки в городе заработали сирены ракетной опасности. Гладков призвал всех жителей спуститься в укрытие.

МЧС на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины также выпустило официальное сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и временно переместиться в укрытия.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории. Так, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет, однако один человек в результате погиб.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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