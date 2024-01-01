НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Участники СВО получили приоритет при устройстве на работу

Источник:
Sibnet.ru
323 3

Бывшие участники специальной военной операции и их родственники получили право на приоритетное трудоустройство — такая норма прописана в новом законе «О занятости», вступившем в силу 1 января 2024 года.

Норма точно будет работать в службах занятости. «Содействие приоритетному трудоустройству граждан» окажут тем, кто завершил военную службу по мобилизации, по контракту или по контракту в добровольческом формировании.

«Если у службы занятости будет выбор, кому именно необходимо предложить трудоустройство в определенную организацию или кого отправить на обучение (переобучение), предпочтение будет отдано участникам СВО», — цитирует ТАСС руководителя юридической практики сервиса Superjob Александра Южалина.

Привилегии в части первоначального трудоустройства или прохождения обучения в целях дальнейшего трудоустройства получили и члены семей, участвовавших в СВО.

Ряд льгот для членов семей участников спецоперации уже действуют. Их детей должны зачислять в первоочередном порядке в школы и детские сады, обеспечивать местами в летних оздоровительных лагерях. Также участники СВО и их дети поступают в вузы на бюджетные места по отдельной квоте.

Еще по теме
Очень длинные выходные: как отдыхаем на Новый год
Профессия блогера вошла в топ самых медийных в 2023 году
Названы самые востребованные профессии в России
Названы самые желанные подарки на Новый год на работе
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Разработчики Escape from Tarkov представили новую карту
Когда и сколько разыграют в «Новогоднем миллиарде»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

Uynachalnica

"Сразу после атаки в городе заработали сирены ракетной опасности." - сразу ПОСЛЕ их включать поздно!...

Uynachalnica

Да хватит уже с переломами пенисов, у нас не ими столбы сбивают подвыпивши, а лбами! Что вы все на запад...

Alhazred

Прокапайся уже, если так все плохо с тобой)))

rumatam

как то странно Сибнет озабочен такими вещами..........прапогандой попахивает............