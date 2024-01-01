Участники СВО получили приоритет при устройстве на работу

Бывшие участники специальной военной операции и их родственники получили право на приоритетное трудоустройство — такая норма прописана в новом законе «О занятости», вступившем в силу 1 января 2024 года.

Норма точно будет работать в службах занятости. «Содействие приоритетному трудоустройству граждан» окажут тем, кто завершил военную службу по мобилизации, по контракту или по контракту в добровольческом формировании.

«Если у службы занятости будет выбор, кому именно необходимо предложить трудоустройство в определенную организацию или кого отправить на обучение (переобучение), предпочтение будет отдано участникам СВО», — цитирует ТАСС руководителя юридической практики сервиса Superjob Александра Южалина.

Привилегии в части первоначального трудоустройства или прохождения обучения в целях дальнейшего трудоустройства получили и члены семей, участвовавших в СВО.

Ряд льгот для членов семей участников спецоперации уже действуют. Их детей должны зачислять в первоочередном порядке в школы и детские сады, обеспечивать местами в летних оздоровительных лагерях. Также участники СВО и их дети поступают в вузы на бюджетные места по отдельной квоте.