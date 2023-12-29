Дан прогноз на новогоднюю ночь в Сибири

Новогодняя ночь в Сибири будет достаточно мягкой, что нечасто бывает в регионе, сообщила руководитель Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Новосибирске температура составит от 4 до 6 градусов мороза, ветер утихнет, но будет небольшой снег.

«Достаточно комфортная погода, чтобы встретить новый год не только за столом, но и на улице, у елки», — отметила Лапчик.

В Томске будет от 8 до 10 мороза, снег умеренный, ветер слабый.

В Кемерове прогнозируется минус 5-7 градусов, умеренный снег, ветер до 14 метров в секунду, возможны метели. «Гулять аккуратно, чтобы в сугробе не остаться», — посоветовала синоптик.

В Барнауле — от 2 до 4 градусов мороза, ветер до 13-17 метров в секунду, метели, снег.

В Горно-Алтайске — минус 2-4 градусов, ветер 10-12 метров в секунду.

По словам Лапчик, за весь период наблюдений с 1900 года чаще всего температура по Новосибирской области в новогоднюю ночь была в районе минус 10-20 градусов.