Врач назвал важное условие для катания детей с ледяной горки

Катания с ледяной горки считается травмоопасным развлечением, поэтому дети должны обязательно соблюдать правила безопасности, предупредил врач-травматолог Николай Бацаленко.

«Многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны», — сказал врач в интервью «Газете.ру».

Еще одна ошибка — использование некачественных санок, тюбингов и ледянок, конструкция которых не обеспечивает безопасный спуск. В итоге травму получает и тот, кто использует такие опасные санки, и окружающие его дети. Поэтому важно убедиться, что любое используемое для катания на ледяных горках средство соответствует стандартам безопасности».

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По словам травматолога, к травмам нередко приводит несоблюдение дистанции между катающимися: «Она должна быть достаточной, чтобы предотвратить столкновения или опасные ситуации. Обычно рекомендуется держать дистанцию не менее нескольких метров друг от друга».

Бацаленко рекомендует не кататься на склонах в запрещенных зонах (вблизи проезжей части дороги, около водоемов, рядом с деревьями или столбами): «Лучше потратить время, но найти в городе нормальную горку и не рисковать здоровьем детей».