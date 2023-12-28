Водителей без ОСАГО оштрафуют только раз в сутки

Штрафы по камерам видеонаблюдения за отсутствие ОСАГО не будут превышать 800 рублей в день, сообщил глава Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Принято решение, что штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки. Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс», — сказал Уфимцев в интервью «Известиям».

Другим ограничением на старте проекта станет то, что проверять наличие полиса будут не по всем автомобилям, а только по тем, которые нарушили правила дорожного движения, например, разметку, правила проезда перекрестка или превысили скорость.

Уфимцев сообщил, что штраф за отсутствие ОСАГО не превысит 800 рублей в день. По его словам, повышение штрафа обсуждалось, но вопрос пока отложили.

«Если проверку полиса по камерам не запустят до конца 2024-го, то систему штрафов придется пересматривать», — отметил глава РФС.