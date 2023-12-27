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Разработчики Escape from Tarkov представили новую карту

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики из российской студии Battlestate Games представили новую карту для игры Escape from Tarkov под названием Ground Zero.

Карта Ground Zero для Escape from Tarkov
Карта Ground Zero для Escape from Tarkov
Фото: © Battlestate Games

Локация представляет собой опустевший мегаполис, наполненный брошенными автомобилями и полуразрушенными высотными зданиями.

Карта Ground Zero предназначена для игроков низких уровней. Ожидается, что в игре она появится до конца текущего года, вместе с глобальным обновлением.

Escape from Tarkov — многопользовательская онлайн-игра в жанре тактического шутера от первого лица с элементами RPG и MMO, вышедшая в 2017 году.

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