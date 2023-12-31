Бикалиберную РСЗО «Возрождение» создадут на базе «Земледелия»

Новую бикалиберную реактивную систему залпового огня «Возрождение» создадут на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создадут в России, сообщил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

«Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», — сказал в интервью РИА Новости Чемезов.

По его словам, в результате работы, получившей название «Возрождение", всего за несколько месяцев был создан контейнер, который позволяет применять реактивные снаряды от РСЗО «Ураган» или огнеметных систем ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Новые машины пойдут в серию уже в первом полугодии 2024 года, сообщил Сергей Чемезов. Российская армия получит первую серийную бикалиберную машину, которая может как уничтожать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров, так и минировать местность 140-миллиметровыми снарядами.

Система «Земледелие» хорошо зарекомендовала себя в ходе спецоперации. На ней установлены 50 направляющих калибра 122 миллиметра, которые позволяют за считанные минуты заминировать территорию, равную по площади нескольким футбольным полям, на расстоянии от 5 до 15 километров.