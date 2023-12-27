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Правительство Иркутской области пересядет на «Москвичи 6»

Источник:
Sibnet.ru
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«Москвич 6»
Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новые автомобили «Москвич 6» закупят для губернатора и правительства Иркутской области, следует из данных на сайте госзакупок.

Центр комплексного обеспечения губернатора и правительства Иркутской области заключил контракты на поставку трех новых автомобилей «Москвич 6» на сумму около 8 миллионов рублей.

«Москвич 6» запущен в производство в Москве осенью. Это локализованный китайский Sehol A5 Plus от компании JAC.

Это автомобиль С-сегмента, по пропорциям почти совпадающий со Skoda Octavia. Оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 лошадиных сил и вариатором.

На сайте «Москвич 6» представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». Цены начинаются от 2,3 миллиона рублей.

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