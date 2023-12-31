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Мужчин предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Романтическая атмосфера и эйфория в новогодние дни грозят сильной половине человечества повышенным травматизмом, предупредили урологи из Университетской клиники Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

Перелом пениса — серьезное повреждение, требующее неотложной медицинской помощи, нередко хирургической. Происходит разрыв белочной оболочки (tunica albuginea), которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела (corpus cavernosum), приводит Naked Science объяснение медиков.

К перелому приводит резкий изгиб пениса, что зачастую бывает во время бурного полового акта и необычных сексуальных поз вроде «обратной наездницы». Травма, как правило, сопровождается слышимым треском и резкой болью, за которыми следуют быстрая потеря эрекции, сильный отек и образование синяка.

Большинство переломов полового члена происходит при каких-то нестандартных обстоятельствах, например если для пары это внебрачная связь или они занимаются сексом в необычном месте, отметили врачи.

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Жизнь #Здоровье
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