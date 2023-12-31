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Британский эксперт рассказал о последствиях отказа от секса

Источник:
Sibnet.ru
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Воздержание от сексуальной активности может иметь различные последствия, физические и эмоциональные, предупредил британский врач Али Новицки.

«Одним из наиболее непосредственных может быть изменение уровня гормонов. Известно, что регулярная сексуальная жизнь повышает уровень гормонов радости окситоцина и эндорфинов, которые помогают снижать стресс. Таким образом, воздержание от секса потенциально чревато снижением их уровня», — цитирует Новицки The Telegraph UK.  

По его словам, регулярный секс способен унять тревожность, облегчить депрессию и снизить риск проблем с сердцем. Что касается мужчин, стоит отметить, что частая эякуляция полезна для здоровья простаты.

Доказано, что у мужчин, эякулировавших не менее 21 раза в месяц, снизился риск развития рака предстательной железы в сравнении с теми, на чьем счету было от четырех до семи половых актов. Что касается женщин, то оргазмы укрепляют мышцы тазового дна, помогая в дальнейшем избежать проблемы недержания.

Также регулярный секс полезен для иммунной системы. В одном исследовании доказали, что у студентов, имевших секс один-два раза в неделю, вырабатывается больше иммуноглобулина А — укрепляющих иммунную систему антител.

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mosquito__2010

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Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

GammiPluh

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