Британский эксперт рассказал о последствиях отказа от секса

Воздержание от сексуальной активности может иметь различные
последствия, физические и эмоциональные, предупредил британский врач Али
Новицки.
«Одним из наиболее непосредственных может быть изменение уровня гормонов. Известно, что регулярная сексуальная жизнь повышает уровень гормонов радости окситоцина и эндорфинов, которые помогают снижать стресс. Таким образом, воздержание от секса потенциально чревато снижением их уровня», — цитирует Новицки The Telegraph UK.
По его словам, регулярный секс способен унять тревожность,
облегчить депрессию и снизить риск проблем с сердцем. Что касается мужчин,
стоит отметить, что частая эякуляция полезна для здоровья простаты.
Доказано, что у мужчин, эякулировавших не менее 21 раза в
месяц, снизился риск развития рака предстательной железы в сравнении с теми, на
чьем счету было от четырех до семи половых актов. Что касается женщин, то
оргазмы укрепляют мышцы тазового дна, помогая в дальнейшем избежать проблемы
недержания.
Также регулярный секс полезен для иммунной системы. В одном
исследовании доказали, что у студентов, имевших секс один-два раза в неделю,
вырабатывается больше иммуноглобулина А — укрепляющих иммунную систему антител.