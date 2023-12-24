Первая омская ракета «Ангара‑А5» отправилась на космодром

Первая летная ракета-носитель «Ангара-А5» тяжелого класса, изготовленная на ПО «Полет» в Омске, отправилась на космодром «Восточный» для прохождения летно-конструкторских испытаний, говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Специалисты ПО "Полёт" с участием структурных подразделений Центра Хруничева (входит в "Роскосмос") завершили испытания ракеты-носителя "Ангара-А5"», — сказано в сообщении.

По итогам испытаний, анализа и проверки всех систем ракеты-носителя на соответствие заложенным комплексным инженерно-техническим решениям подтверждена готовность «Ангары-А5» к началу летно-конструкторских испытаний на космодроме Восточный, отметили в Роскосмосе.

«На Восточном закончено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет-носителей "Ангара"», — сказано в сообщении.

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Первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный планируется провести в первом квартале 2024 года. «Этот старт откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли», — заявили в Роскосмосе

«Ангара» — семейство новых российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.