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Серийное производство ракеты «Ангара» запустят в Омске в 2024 году

Источник:
"Коммерсант"
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Фото: Горбунова Александра Сергеевна / CC BY-SA 4.0

Полноценное серийное производство ракеты семейства «Ангара» будет запущено в Омске к 2024 году, сообщил в рамках Восточного экономического форума генконструктор КБ «Салют» (Центр им. М. В. Хруничева) Сергей Кузнецов.

«Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении»,— сказал он.

Для обеспечения полного цикла изготовления, сборки и испытания ракет-носителей «Ангара» на омском ПО «Полет» ведется реконструкция и техническое перевооружение производственных корпусов. После этого «Полет» сможет выпускать восемь ракет «Ангара-А5» и две «Ангара-1.2» в год.

В ракетах «Ангара» используется экологически чистое топливо на основе керосина («Протон» работает на токсичном гептиле). Другое достоинство семейства — модульность конструкции. Легкие и тяжелые носители собираются из стандартных блоков-модулей.

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