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Красноярские депутаты возмутились запросам детей с «Елки желаний»

Источник:
Sibnet.ru
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Запросы детей, которые получат подарки во время акции «Елка желаний», существенно выросли, заявили несколько депутатов Законодательного собрания Красноярского края.

«Наши дети просят подарки очень дорогостоящие, до 50 тысяч рублей. В будущем году это будет, наверное, и 100, и 120. То есть, на самом деле, это неправильный подход. Нам надо как-то решать этот вопрос», — цитирует «Коммерсантъ» депутата Веру Оськину («Единая Россия»).

Ее коллега Денис Терехов («Новые люди») и привел слова неназванной чиновницы краевого правительства. Она пожаловалась, что своему ребёнку она покупает подарок за 15 тысяч рублей, а «какому-то неизвестному мальчику — за 35», из-за чего ей, «как матери, обидно».

Спикер Заксобрания Алексей Додатко в ответ предложил недовольным депутатам собирать деньги вскладчину, чтобы покупка подарков для детей не так била по карманам.

Оськина в 2021 году, по официальным данным заксобрания, заработала 4,78 миллиона рублей, в 2020-м — 10,37 миллиона. Терехов в 2021-м отчитывался о 14,76 миллиона рублей.

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Политика #Местная власть #Красноярск
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