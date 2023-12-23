Красноярские депутаты возмутились запросам детей с «Елки желаний»

Запросы детей, которые получат подарки во время акции «Елка желаний», существенно выросли, заявили несколько депутатов Законодательного собрания Красноярского края.

«Наши дети просят подарки очень дорогостоящие, до 50 тысяч рублей. В будущем году это будет, наверное, и 100, и 120. То есть, на самом деле, это неправильный подход. Нам надо как-то решать этот вопрос», — цитирует «Коммерсантъ» депутата Веру Оськину («Единая Россия»).

Ее коллега Денис Терехов («Новые люди») и привел слова неназванной чиновницы краевого правительства. Она пожаловалась, что своему ребёнку она покупает подарок за 15 тысяч рублей, а «какому-то неизвестному мальчику — за 35», из-за чего ей, «как матери, обидно».

Спикер Заксобрания Алексей Додатко в ответ предложил недовольным депутатам собирать деньги вскладчину, чтобы покупка подарков для детей не так била по карманам.

Оськина в 2021 году, по официальным данным заксобрания, заработала 4,78 миллиона рублей, в 2020-м — 10,37 миллиона. Терехов в 2021-м отчитывался о 14,76 миллиона рублей.