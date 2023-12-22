Сценарист «Слова пацана» подтвердил наличие материала на три сезона

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить три сезона, материала для продолжения истории достаточно, сообщил сценарист проекта Андрей Золотарев.

В программе «Царьград. Главное» он уточнил, что в ходе съемок изначально планировалось, что шоу будет долгим, с развитием персонажей сериала. Однако сроки съемок следующих сезонов пока неизвестны.

Сценарист рассказал, что в последнее время режиссер сериал Жора Крыжовников буквально круглосуточно контролировал монтаж, в результате это было «самое плохое время, чтобы дергать его и кричать: Жора, давай поговорим про второй сезон».

Золотарев подчеркнул, что итоговый вердикт — будут ли у сериала второй и третий сезоны — полностью зависит только от Крыжовникова. Режиссер должен определиться с решением уже в ближайшее время.