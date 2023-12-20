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Омские полицейские спасли окровавленную косулю

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники омской полиции спасли раненую косулю, травмированное животное не могло двигаться и едва не замерзло в сугробе.

Сообщение о раненом животном в полицию передали местные жители, наряд патрульной службы заметил косулю, лежащую в сугробе во дворах жилых домов по улице 60 лет Победы, пишет телеграм-канал «МВД Медиа».

Правоохранители осторожно приблизились к животному и смогли его «задержать». На теле косули нашли несколько ран, которые сильно кровоточили. Животное передали в ветеринарною клинику, где его осмотрели врачи.

За последние дни в Омской области косули уже несколько раз выходили к людям. Специалисты утверждают, что в город диких животных гонят аномальные морозы.

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Жизнь #Звери #Омск
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