Омские полицейские спасли окровавленную косулю

Сотрудники омской полиции спасли раненую косулю, травмированное животное не могло двигаться и едва не замерзло в сугробе.

Сообщение о раненом животном в полицию передали местные жители, наряд патрульной службы заметил косулю, лежащую в сугробе во дворах жилых домов по улице 60 лет Победы, пишет телеграм-канал «МВД Медиа».

Правоохранители осторожно приблизились к животному и смогли его «задержать». На теле косули нашли несколько ран, которые сильно кровоточили. Животное передали в ветеринарною клинику, где его осмотрели врачи.

За последние дни в Омской области косули уже несколько раз выходили к людям. Специалисты утверждают, что в город диких животных гонят аномальные морозы.