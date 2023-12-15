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Полиция отдала Росгвардии свой последний спецназ «Гром»

Источник:
ТАСС
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Специальное подразделение «Гром», которое находилось в ведении МВД, начало переход в состав Росгвардии, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Да, действительно, переход начался. Сейчас готовится вся соответствующая документация, передача инфраструктуры, а также ведется подготовка перехода личного состава в полном объеме», — рассказали источники.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее анонсировал переход спецподразделения из МВД в Росгвардию. По его словам, по решению президента спецназ «Гром» в центре и на местах передается в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой, а все сотрудники по желанию переводятся на службу в Росгвардию.

Спецподразделение «Гром» было создано в 2003 году. Первоначально оно входило в структуру Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, а с 2016 года являлось специальным подразделением МВД России. Основные функции бойцов «Грома» — силовая поддержка следственных и оперативных мероприятий подразделений МВД и других правоохранительных ведомств

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