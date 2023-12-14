Отказ от установки памятной доски бойцу СВО вызвал скандал в Омске

Участники специальной военной операции обвинили директора школы в Омске в отказе повесить мемориальную доску в память об их сослуживце. Мэр города прояснил ситуацию.

Двое мужчин, представившиеся как сослуживцы Алексея Ямщикова, выпускника школы №87 в Омске, погибшего в ходе СВО на Украине, обвинили директора учебного заведения Марину Коваленко в том, что она отказалась установить памятную доску в его честь.

«Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище», — процитировали военные якобы ответ Коваленко в видеообращении к мэру города Сергею Шелесту.

Они назвали директора «идейным врагом нашей Родины» и призвали депортировать ее «к родственникам на Украину».

Шелест в телеграм-канале объяснил, что директора школ и другие руководители не принимают решения о размещении мемориальных досок, это прерогатива топонимической комиссии города Омска, «и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят».

«Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом», — заявил мэр.

Пресс-секретарь мэра уточнила «Ъ-Сибирь», что у обращавшихся не было всех необходимых документов. Рассмотрение вопроса вынесут на заседание горсовета, которое состоится весной следующего года.