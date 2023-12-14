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Отказ от установки памятной доски бойцу СВО вызвал скандал в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы СВО, обвинившие директора школы в Омске в отказе установить мемориальную доску
Фото: © кадр из видео

Участники специальной военной операции обвинили директора школы в Омске в отказе повесить мемориальную доску в память об их сослуживце. Мэр города прояснил ситуацию.

Двое мужчин, представившиеся как сослуживцы Алексея Ямщикова, выпускника школы №87 в Омске, погибшего в ходе СВО на Украине, обвинили директора учебного заведения Марину Коваленко в том, что она отказалась установить памятную доску в его честь.

«Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище», — процитировали военные якобы ответ Коваленко в видеообращении к мэру города Сергею Шелесту.

Они назвали директора «идейным врагом нашей Родины» и призвали депортировать ее «к родственникам на Украину».

Шелест в телеграм-канале объяснил, что директора школ и другие руководители не принимают решения о размещении мемориальных досок, это прерогатива топонимической комиссии города Омска, «и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят».

«Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом», — заявил мэр.

Пресс-секретарь мэра уточнила «Ъ-Сибирь», что у обращавшихся не было всех необходимых документов. Рассмотрение вопроса вынесут на заседание горсовета, которое состоится весной следующего года.

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Политика #Местная власть #Омск
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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

pepelmetal

Ой, уже не отставной военный и никому не нужный это говорит, вот незадача-то