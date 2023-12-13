Самый зрелищный звездопад: как увидеть Геминиды

Звездопад Геминиды, один из самых зрелищных потоков года, достигнет максимума активности в ночь с 13 на 14 декабря. В 2023 году землян ожидает самое настоящее космическое представление — Геминиды достигнут пика через день после новолуния, поэтому метеоры будет отлично видно на безлунном небе.

Каждый час на Землю будет падать до 150 метеоров. Геминиды очень яркие и разноцветные — встречаются не только традиционные белые, но и желтые, красные, синие и зеленые. Дело в том, что частицы потока богаты различными химическими веществами, благодаря этому они оставляют в ночном небе красивейшие следы.

Когда и где смотреть метеорный поток Геминиды

Чтобы полюбоваться красивым метеорным потоком, надо смотреть в сторону созвездия Близнецов, расположенного в восточной части небосвода. Ориентиром является хорошо заметная в ночном небе красная Бетельгейзе.

Есть и более простой способ найти созвездие Близнецов в небе — воспользоваться любым астрономическим приложением на смартфоне, например, Stellarium Mobile или Star Walk, доступным на всех актуальных платформах.

Созведие Близнецов в ночном небе Фото : Till Credner / CC BY-SA 3.0

С Земли кажется, что Геминиды вылетают из области, которая находится вблизи звезды Кастор. Это точка называется радиант. Идеальное время для наблюдения — около двух часов ночи, в этот момент радиант достигнет самой высокой точки над горизонтом.

Особенностью Геминид являются очень длинные метеорные следы — поток движется не навстречу Земле, а как бы догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая, всего около 35 километров в час. В результате они сгорают медленно, оставляя в небе разноцветные хвосты.

Активность метеорного потока продлится до 17 декабря, при этом звездопад будет отлично виден на всей территории России. Однако желающим полюбоваться космическим «ливнем» лучше найти место вдали от городской засветки.

Почему декабрьские метеоры необычные

Геминиды считаются необычным метеорным потоком — в отличие от большинства других, родительским объектом для падающих звезд является не комета, а объект под названием 3200 Фаэтон, который представляет собой нечто среднее между астероидом и кометой.

Метеорный поток Геминиды Фото : International Gemini Observatory / CC BY 4.0

По мнению астрономов, гигантская каменная глыба диаметров около семи километров представляет собой выродившуюся комету, исчерпавшую свой запас летучих соединений. Именно поэтому у 3200 Фаэтон отсутствует хвост.

Орбита космического странника очень вытянутая — за полтора года он пересекает орбиты всех четырех планет земной группы от Меркурия до Марса. Земля ежегодно проходит через огромный шлейф крохотных частиц с поверхности Фаэтона в декабре.

Каждая падающая звезда — крохотный камушек или песчинка, утраченная 3200 Фаэтон из-за воздействия Солнца. Как только такой объект входит в атмосферу Земли, он мгновенно разогревается из-за трения и сгорает на высоте около 80 километров, оставляя красочный след.