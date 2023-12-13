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ОмГТУ разработает малые спутники для мониторинга территорий

Источник:
ТАСС
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Омский государственный технический университет разработает к 2025 году малые спутники для фото- и видеосъемки обширных территорий, сообщил и. о. ректора вуза Василий Фефелов.

«По заказу ГКНПЦ им. М. В. Хруничева мы работаем над созданием малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Главное условие — использование доступных материалов и комплектующих», — рассказал Фефелов в интервью «Известиям».

По его словам, 2025 году мы университет должен представить космический аппарат — демонстратор.

Задача университета состоит в создании спутника, который послужил бы ближайшим прототипом для бюджетных космических аппаратов, сравнимых по характеристикам с зарубежными аналогами, производимыми массово.

«На сегодняшний день особо внимание уделяется освоению низких орбит, что позволит более эффективно решать задачи непрерывного наблюдения за поверхностью Земли из космоса. Для этого необходимо большое количество спутников и, соответственно, их невысокая цена», — пояснил Фефелов.

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Наука #Космос #Омск
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Топ комментариев

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.