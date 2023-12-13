ОмГТУ разработает малые спутники для мониторинга территорий

Омский государственный технический университет разработает к 2025 году малые спутники для фото- и видеосъемки обширных территорий, сообщил и. о. ректора вуза Василий Фефелов.

«По заказу ГКНПЦ им. М. В. Хруничева мы работаем над созданием малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Главное условие — использование доступных материалов и комплектующих», — рассказал Фефелов в интервью «Известиям».

По его словам, 2025 году мы университет должен представить космический аппарат — демонстратор.

Задача университета состоит в создании спутника, который послужил бы ближайшим прототипом для бюджетных космических аппаратов, сравнимых по характеристикам с зарубежными аналогами, производимыми массово.

«На сегодняшний день особо внимание уделяется освоению низких орбит, что позволит более эффективно решать задачи непрерывного наблюдения за поверхностью Земли из космоса. Для этого необходимо большое количество спутников и, соответственно, их невысокая цена», — пояснил Фефелов.