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Глава АвтоВАЗа высказался о запрете иностранных машин в такси

Источник:
Sibnet.ru
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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов выступил в поддержку законопроекта об ограничениях на закупку иностранных автомобилей для работы в такси. По его словам, отечественный автопром справится, и дефицита не будет.

Законопроект, который обяжет службы такси покупать автомобили российской сборки, должен вступить в силу в 2024 году. Участники рынка призывали отказаться от этой идеи, так как принудительная локализация приведет к дефициту рынка и резкому росту цен на услугу.

«Законопроект не запрещает иномарки, он всего лишь дает право регионам и правительству самостоятельно принимать решение с требованиями локализации», — приводит заявление Соколова пресс-служба АвтоВАЗа.

Он подчеркнул, что закон не будет иметь обратной силы, и те автомобили, которые уже используются в такси, запрещать не планируется.

Глава завода отметил, что нехватки автомобилей не будет — в 2024 году планируется выпуск не менее 660 тысяч только легковых автомобилей, а дальше рост пойдет по экспоненте. К тому же, по словам Соколова, «большинство такси в небольших городах в эконом-классе — это уже отечественные автомобили».

«Несмотря на общее экономическое пространство Евросоюза и глобализацию, какие марки автомобилей используются в такси в самых массовых сегментах в каждой из стран, где есть свой автопром? Во Франции это французские марки, в Германии – немецкие, в Чехии, Италии, Испании это тоже автомобили местного производства. Почему же в России, где в автопром формирует миллионы рабочих мест, должно быть по-другому?» — задался вопросом Соколов.

Почему такси больше не будет дешевым

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Авто #Авторынок #Автопром #Законы
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