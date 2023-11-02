Стоимость поездок на такси в России подскочила примерно в полтора раза. К новогодним праздникам ожидается новый рост цен. Эра дешевого такси закончилась, считают эксперты. Компании-агрегаторы признали подорожание и объяснили причину.

В августе Росстат сообщил, что цены на такси в России достигли исторического рекорда — 32,5 рубля за километр. Но долго рекорд не продержался, в сентябре стоимость выросла еще — до 36,22 рубля (годом ранее — 29,55 рубля). По неофициальным данным, стоимость услуг выросла в среднем по России в полтора раза.

Факторы роста

Цена поездки складывается из многих факторов: тарифа, спроса на поездки, количества свободных машин на линии. Когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент, что должно привлечь на линию больше водителей и нормализовать цены, рассказал «Известиям» представитель «Яндекс.Такси».

На цену поездки косвенно влияет и непогода: дорога в дождь или снег занимает больше времени, а желающих уехать на такси становится больше. «При этом количество водителей на линии не меняется или даже может уменьшаться. Например, в гололед или снегопад некоторые водители также решают остаться дома», — поясняет перевозчик.

Но есть и другие факторы. Во-первых, это «драматический рост цен» на автомобили и их обслуживание. Во-вторых — нехватка водителей. И в-третьих — возросшие требования к таксистам, которые предъявляет новый закон о такси. Многие водители еще не получили все необходимые для работы документы.

В других компаниях рассказали о таких же проблемах. Сервис «Максим» сообщил, что на региональных рынках отток водителей достиг 30%. Основная причина — госрегулирование. Новый закон отсекает подработчиков, предъявляя к самозанятым водителям сверхзатратные и сложновыполнимые требования.

Автомобили в большинстве своем были куплены еще до пандемии. Их нужно менять каждые три года, но пока нечем: цены на авто выросли кратно, а рынок новых бюджетных машин в России «практически отсутствует». Китайские авто на российском рынке подорожали в два-три раза.

Что дальше

Председатель профсоюза такси Москвы Николай Кодолов считает, что если будут дорожать кредиты и лизинг автомобилей, то средний чек вырастет еще в 1,4–1,8 раза от текущего уровня. Отрасль находится в полушоковом состоянии, такими темпами через год-два «такси станет услугой для избранных», сказал эксперт.

«Эпоха дешевого такси, к сожалению, видимо, закончилась», — констатирует глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. Она была связана с приходом агрегаторов и мягким законодательством, но потом стали накапливаться проблемы, в том числе возникла высокая аварийность и «законодатель ужесточил регулирование».

Скоро начнется традиционная предновогодняя волна спроса и на фоне дефицита машин на линии вероятен рост среднего чека еще на 20–30%, предупредил Кодолов.