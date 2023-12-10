Арестович не увидел позитивного сценария для Украины

Конфликт на Украине в наступающем 2024 году может пойти по одному из трех сценариев, заявил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев, что для Украины означало бы «не война, но и не мир». Украинцы ощутят проблемы в экономике страны, столкнутся с безработицей. «Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — приводит РБК слова Арестовича.

При втором варианте, как он считает, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — предупредил Арестович.

Третий вариант Арестович обозначил как «сказочный, из области фантастики». «Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — признался Арестович.