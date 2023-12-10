НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Арестович не увидел позитивного сценария для Украины

Источник:
РБК
462 1

Конфликт на Украине в наступающем 2024 году может пойти по одному из трех сценариев, заявил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев, что для Украины означало бы «не война, но и не мир». Украинцы ощутят проблемы в экономике страны, столкнутся с безработицей. «Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — приводит РБК слова Арестовича.

При втором варианте, как он считает, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — предупредил Арестович.

Третий вариант Арестович обозначил как «сказочный, из области фантастики». «Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — признался Арестович.

Тема: Военная операция на Украине
Россия впервые в зоне СВО применила вертолеты Ка‑52М
США придумали дилемму для России по переговорам с Украиной
Россия приготовила спецракеты для украинских F‑16
ФСБ задержала подозреваемого в подрыве поездов на БАМе. ВИДЕО
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
МВД уточнило количество жертв стрелявшей школьницы в Брянске
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад нашел «безопасного» преемника Зеленского
Арестович не увидел позитивного сценария для Украины
NYT допустила уход США из НАТО после победы Трампа
Михалков назвал глупыми призывы к запрету сериала «Слово пацана»
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
88
Путин объявил об участии в президентских выборах
46
Запад признал правоту Путина
44
Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ
40
Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта
37
США придумали дилемму для России по переговорам с Украиной