Лобода выпустила русскую песню «Метелица»

Певица Светлана Лобода выпустила песню «Метелица» на русском языке, но трек не вышел на музыкальной площадке «Яндекс. Музыка».

«Ваши новогодние праздники начинаются здесь и сейчас. "Метелица" уже на всех стриминговых платформах», — написала Лобода в телеграм-канале.

Трек можно послушать на Apple Music, Spotify, YouTube Music. Но ни в «Яндекс. Музыка», ни в VK Music трека Лободы нет.

Светлана Лобода негласно оборвала связи с Россией, после начала СВО. Артистка родилась на Украине, но массовую славу получила, выступая в России.