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Лобода выпустила русскую песню «Метелица»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Лободы

Певица Светлана Лобода выпустила песню «Метелица» на русском языке, но трек не вышел на музыкальной площадке «Яндекс. Музыка».

«Ваши новогодние праздники начинаются здесь и сейчас. "Метелица" уже на всех стриминговых платформах», — написала Лобода в телеграм-канале.

Трек можно послушать на Apple Music, Spotify, YouTube Music. Но ни в «Яндекс. Музыка», ни в VK Music трека Лободы нет.

Светлана Лобода негласно оборвала связи с Россией, после начала СВО. Артистка родилась на Украине, но массовую славу получила, выступая в России.

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Топ комментариев

Батя на диване

Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Это как?

GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?

nicollaich

И вагон презервативов.Чтоб украинцы в веках не повторились.