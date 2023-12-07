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Школьница расстреляла одноклассников. Что известно

Источник:
Sibnet.ru
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Работа следователей на месте массового расстрела в гимназии №5 в Брянске
Фото: © СК РФ
Ученица восьмого класса гимназии №5 в Брянске принесла ружье и открыла стрельбу в учебном заведении. Погибли двое, в том числе стрелявшая школьница, еще пятеро подростков получили ранения.

Около 9.00 по местному времени (совпадает с мск) в четверг ученица зашла в свой класс на урок биологии и начала стрелять. Девочка спокойно пронесла в тубусе охотничье оружие, принадлежащее ее отцу, а также огромный нож, спрятанный в обуви.

Гимназистка стреляла из помпового ружья «Бекас-3». Предварительно, ружье она взяла у отца.

Рамка металлодетектора на входе в школу не работала.

Жертвы

Одна из учениц застрелена в классе.

Пятеро получили ранения. Трое из них госпитализированы. У одного ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго — ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая — девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшая

Стрелявшая — 14-летняя Алина. По словам одноклассников, была «очень странной и необщительной».

У девочки есть сестра-близнец, во время стрельбы она находилась в классе, не пострадала. О готовящейся стрельбе она, предварительно, ничего не знала.

Школьница, открывшая стрельбу в гимназии №5 в Брянске
Школьница, открывшая стрельбу в гимназии №5 в Брянске
Фото: © телеграм-канал Mash

Семья полная, по данным газеты «Московский комсомолец», была на хорошем счету. Отец работает в службе безопасности брянского пивного завода, мать — завхоз в суде.

По словам матери девочки, последние дни она почти не разговаривала и на вопросы не отвечала, а перед уходом сказала: «Не вой».

Нападавшая покончила с собой. Ей будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Версии

В качестве приоритетной версии рассматривают конфликт с одноклассниками, которые издевались над школьницей.

По данным телеграм-канала Mash, Алина шла целенаправленно убивать одноклассницу, с которой не могла поделить мальчика. Он также был ранен.

СК РФ возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Отцу девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, грозит уголовное дело за халатное хранение оружия, сообщил BRIEF источник в правоохранительных органах.

Прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.

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Топ комментариев

corrector

судя по размерам оборонного бюджета, больше всего на свете писаются от страха конгрессмены ЛГБТША...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?