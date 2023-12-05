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Идеальные ледяные круги заметили на реке в Красноярском крае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Множество идеальных ледяных кругов образовались на реке Карабула в Красноярском крае — видео редкого природного явления опубликовали в соцсетях.

Видео было снято в поселке Кежек Богучанского района. «Ледяные круги — вот такое явление природы. Видите, как крутится, не замерзает», — комментирует оператор.

Льдины идеальной формы образуются благодаря медленному вихревому течению. Кусок льда попадает в поток, начинает вращаться, и его края обтачиваются до круга.

Наиболее часто такое явление можно увидеть в Скандинавии и Северной Америке, но также его замечали в Германии, Англии и России. Впервые ледяные круги зафиксировали в 1895 году на американской реке Мианус.

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Жизнь #Гео #Природа #Красноярск #Видеоновости
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