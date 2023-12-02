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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Герой клипа группы «Грибы» погиб на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Погиб Денис Степанов, известный по клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», он служил в зоне специальной военной операции, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким рядового Степанова. Он отметил, что погибший служил в Вооруженных силах РФ, был помощником гранатометчика стрелкового отделения.

Музыкальную группу «Грибы» основали в Киеве в 2016 году, но уже в конце 2017 года она прекратила существование. Продюсер группы Юрий Бардаш принял российское гражданство и поддержал спецоперацию.

Клип на песню «Тает лед» вышел в 2017 году и к настоящему моменту собрал 268 миллионов просмотров. Герой Дениса Степанова в начале видео рассказывает о разладе со своей любимой.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?