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Центробанк нашел новый способ укрепить рубль

Источник:
«Московский комсомолец»
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Центробанк использует новый способ укрепить рубль, в 2024 году регулятор возобновит безлимитную государственную торговлю валютой на рынке за счет Фонда национальной безопасности.

При этом продавать планируется в основном юань, который превращается в главную экспортную валюту России. Интервенции китайской валюты призваны стабилизировать рублевый курс на отметке в районе 85 рублей за доллар.

За последние месяцы активы Фонда национальной безопасности выросли с 11,3 триллиона до 13,6 триллиона рублей. Значительную часть валюты в фонде составляют юани, путем продажи излишков можно дополнительно укрепить стоимость рубля, отмечают эксперты.

При этом аналитики уверены, что эффективность такого метода оценивать пока нельзя — точный объем валютных сделок будет зависеть от дополнительных трат российского бюджета в декабре, а также экспортных доходов от продаж углеводородов.

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