Какие продукты подорожают и подешевеют в декабре

Рост розничных цен наблюдается на продовольственном рынке. Власти считают это традиционным явлением, связанным с новогодними праздниками.

Минсельхоз не ожидает значительного увеличения цен на продукты. Сейчас они растут из-за увеличения спроса в связи с приближающимися новогодними праздниками, приводят «Известия» позицию ведомства.

Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова предположила, что к началу нового года удастся сдержать рост цен на продовольственные продукты. Это будет обусловлено как административным давлением на производителей и розничные сети, так и стабилизацией курса национальной валюты.

Государственный университет управления (ГУУ) представил прогноз на изменение цен в декабре.

Прогноз на изменение цен в декабре

Огурцы + 6-7% Помидоры + 3-4% Яйца куриные +4-5% Говядина +10-12% Рыба охлажденная + 10-13% Икра + 10-13% Мандарины + 5-15% Бананы + 5-15% Алкоголь + 5-15% Сыры + 2-3% Сосиски, сардельки + 0,5% Масло сливочное + 0,4% Хлеб + 0,4% Рыба мороженая + 0,3% Молоко пастеризованное + 0,3% Макаронные изделия + 0,3% Порошки стиральные + 0,2-0,3% Пасты зубные + 0,2-0,3% Шампуни + 1-2% Телевизоры + 1-2% Электропылесосы + 0,1% Сахар-песок - 2-3% Крупа гречневая - 1-2% Вермишель - 1% Баранина - 0,3 % Чай черный - 0,3 % Пшено - 0,3 %

Почему растут цены

Рост цен на мясо обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок. Мандарины, бананы и алкоголь дорожают как продукты к новогоднему столу, объяснила замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазонова.

По словам зампреда правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, яйца растут в цене из-за нескольких факторов. Это эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, рост себестоимости производства яйца, зависимость запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов от курса валют. Новым фактором стали нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне.

Огурцы и помидоры традиционно подвержены сезонному увеличению цен в зимний период из-за отсутствия на рынке предложения дешевой продукции открытого грунта отечественного производства.