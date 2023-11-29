Какие продукты подорожают и подешевеют в декабре

Рост розничных цен наблюдается на продовольственном рынке. Власти считают это традиционным явлением, связанным с новогодними праздниками.
Минсельхоз не ожидает значительного увеличения цен на продукты. Сейчас они растут из-за увеличения спроса в связи с приближающимися новогодними праздниками, приводят «Известия» позицию ведомства.
Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова предположила, что к началу нового года удастся сдержать рост цен на продовольственные продукты. Это будет обусловлено как административным давлением на производителей и розничные сети, так и стабилизацией курса национальной валюты.
Государственный университет управления (ГУУ) представил прогноз на изменение цен в декабре.
Прогноз на изменение цен в декабре
|Огурцы
|+ 6-7%
|Помидоры
|+ 3-4%
|Яйца куриные
|+4-5%
|Говядина
|+10-12%
|Рыба охлажденная
|+ 10-13%
|Икра
|+ 10-13%
|Мандарины
|+ 5-15%
|Бананы
|+ 5-15%
|Алкоголь
|+ 5-15%
|Сыры
|+ 2-3%
|Сосиски, сардельки
|+ 0,5%
|Масло сливочное
|+ 0,4%
|Хлеб
|+ 0,4%
|Рыба мороженая
|+ 0,3%
|Молоко пастеризованное
|+ 0,3%
|Макаронные изделия
|+ 0,3%
|Порошки стиральные
|+ 0,2-0,3%
|Пасты зубные
|+ 0,2-0,3%
|Шампуни
|+ 1-2%
|Телевизоры
|+ 1-2%
|Электропылесосы
|+ 0,1%
|Сахар-песок
|- 2-3%
|Крупа гречневая
|- 1-2%
|Вермишель
|- 1%
|Баранина
|- 0,3 %
|Чай черный
|- 0,3 %
|Пшено
|- 0,3 %
Почему растут цены
Рост цен на мясо обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок. Мандарины, бананы и алкоголь дорожают как продукты к новогоднему столу, объяснила замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазонова.
По словам зампреда правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, яйца растут в цене из-за нескольких факторов. Это эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, рост себестоимости производства яйца, зависимость запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов от курса валют. Новым фактором стали нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне.
Огурцы и помидоры традиционно подвержены сезонному увеличению цен в зимний период из-за отсутствия на рынке предложения дешевой продукции открытого грунта отечественного производства.