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Какие продукты подорожают и подешевеют в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Супермаркет
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Рост розничных цен наблюдается на продовольственном рынке. Власти считают это традиционным явлением, связанным с новогодними праздниками.

Минсельхоз не ожидает значительного увеличения цен на продукты. Сейчас они растут из-за увеличения спроса в связи с приближающимися новогодними праздниками, приводят «Известия» позицию ведомства.

Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова предположила, что к началу нового года удастся сдержать рост цен на продовольственные продукты. Это будет обусловлено как административным давлением на производителей и розничные сети, так и стабилизацией курса национальной валюты.

Государственный университет управления (ГУУ) представил прогноз на изменение цен в декабре.

Прогноз на изменение цен в декабре

 Огурцы + 6-7%
 Помидоры + 3-4%
 Яйца куриные +4-5%
 Говядина +10-12%
 Рыба охлажденная + 10-13%
 Икра + 10-13%
 Мандарины + 5-15%
 Бананы + 5-15%
 Алкоголь + 5-15%
 Сыры  + 2-3%
 Сосиски, сардельки + 0,5%
 Масло сливочное + 0,4%
 Хлеб + 0,4%
 Рыба мороженая + 0,3%
 Молоко пастеризованное + 0,3%
 Макаронные изделия + 0,3%
 Порошки стиральные + 0,2-0,3%
 Пасты зубные + 0,2-0,3%
 Шампуни + 1-2%
 Телевизоры + 1-2%
 Электропылесосы + 0,1%
 Сахар-песок - 2-3%
 Крупа гречневая - 1-2%
 Вермишель - 1%
 Баранина - 0,3 %
 Чай черный - 0,3 %
 Пшено - 0,3 %

Почему растут цены

Рост цен на мясо обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок. Мандарины, бананы и алкоголь дорожают как продукты к новогоднему столу, объяснила замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазонова.

По словам зампреда правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, яйца растут в цене из-за нескольких факторов. Это эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, рост себестоимости производства яйца, зависимость запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов от курса валют. Новым фактором стали нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне.

Огурцы и помидоры традиционно подвержены сезонному увеличению цен в зимний период из-за отсутствия на рынке предложения дешевой продукции открытого грунта отечественного производства.

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Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет

Drej

Да, да Киев в Куев уже переименовали -