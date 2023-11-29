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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска в зоне СВО подбили первый танк Leopard 1A5

Источник:
Forbes
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Бойцы российской армии в зоне специальной военной операции подбили первый танк Leopard 1A5, переданный накануне Германией Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил военный эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5. На видео, которое распространилось в Сети во вторник, изображен один из танков немецкого производства, вероятно, принадлежащий 44-й механизированной бригаде украинской армии», — написал Экс.

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором украинский Leopard 1A5 попадает под удар российской артиллерии, в своем телеграм-канале. По его словам, танк был подбит на купянском направлении.


Экс предположил, что танк был поврежден российской артиллерией или подорвался на мине. «Он стал легкой мишенью для серии артиллерийских снарядов, которые летели в его сторону все более точными залпами», — отметил Экс, добавив, что сначала он, возможно, подорвался на мине.

По мнению эксперта, ВСУ потеряли слишком быстро потеряли танк этого типа, даже учитывая его уязвимость. «Стоит задаться вопросом, почему тот Leopard 1А5 двигался по открытому полю средь бела дня», — задался вопросом Экс. Украинские силы продолжают неграмотного применять западную бронетехнику, используя ее в качестве кочующих огневых точек.

В начале ноября Германия вместе с Данией передали Украине партию из 25 танков Leopard 1A5.

Leopard 1 был разработан в Германии в начале 1960-х годов. Создан он был по новой концепции: машину сделали подвижной, с мощной пушкой, но слабобронированной. Эта концепция оказалась ошибочной. Живучесть танка в бою из-за слабой защищенности оказалась низкой.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет

Drej

Да, да Киев в Куев уже переименовали -