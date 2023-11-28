Родителям школьников предложили ежегодные выплаты

Ежегодную выплату семьям на каждого ребенка школьного возраста предложили ввести в России, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно инициативе, выплату сможет получить один из родителей на детей от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство. Дети должны обучаться в начальной, основной общей и средней общей школах.

«В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе», — отмечают разработчики законопроекта в пояснительной записке к документу.

На каждого школьника парламентарии предложили выделять по 15 тысяч рублей. Предполагается, что выделенная сумма покроет часть расходов на сборы детей к 1 сентября и снимет часть финансовой нагрузки с семьи.