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Родителям школьников предложили ежегодные выплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Ежегодную выплату семьям на каждого ребенка школьного возраста предложили ввести в России, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно инициативе, выплату сможет получить один из родителей на детей от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство. Дети должны обучаться в начальной, основной общей и средней общей школах.

«В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе», — отмечают разработчики законопроекта в пояснительной записке к документу.

На каждого школьника парламентарии предложили выделять по 15 тысяч рублей. Предполагается, что выделенная сумма покроет часть расходов на сборы детей к 1 сентября и снимет часть финансовой нагрузки с семьи.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

corrector

запад-стайл : говоришь одно, пока делаешь противоположное . Говоришь - "остановить войну", а сам поставляешь...