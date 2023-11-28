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Школьницы из Иркутска пожаловались Мизулиной на запрет брюк

Источник:
Sibnet.ru
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Ученицы иркутских школ пожаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на то, что им запрещают носить брюки. Региональные чиновники ограничения отрицают.

Мизулина 23 ноября опубликовала в телеграм-канале обращения в адрес глав Роспотребнадзора и Рособрнадзора, в которых сообщается, что школьники из 60 субъектов Федерации жалуются на запрет носить теплые кофты и брюки, в частности, девочкам.

На следующий день она выложила ответ Министерства образования Иркутской области, в котором говорилось, что запрет на ношение брюк девочками отсутствует. После этого она получила сообщения от учениц из школ региона.

«Недавно вы опубликовали пост, что в Иркутской области в селе Ербогачен "нет запрета на брюки". На самом деле он есть. Если девочки придут в брюках и это заметит завуч, то отправят домой», — написала одна из школьниц.

«В Грановской школе Иркутского района девочкам строго запрещено носить брюки даже в зимнее время! Если хоть кто-то из девочек приходит в брюках, их сразу же записывают и отправляют к директору на беседу, где тебя еще и отругают за это. Во всех школах разрешены брюки, но не в нашей», — говорится в сообщении другой.

«В СОШ № 76 Иркутска запрещены брюки в любое время года. Мне как девочке очень неудобно, так как надо заранее выйти из дома, чтобы переодеться. Еще в нашей школе недостаточно места, чтобы переодеться, и в основном мы переодеваемся в туалете», — добавила еще одна школьница.

«Наша директриса говорит, что ей не нравятся, когда девочки в штанах, это неженственно, и написала указ, что нам нельзя в них ходить. Помогите, пожалуйста», — пожаловалась девочка.

«Сейчас модные широченные брюки, но это же никак не классика. Родители находятся на работе, дети бесконтрольные, идут в школу в чем попало. Они идут, надевая с этими брюками топики, с голыми животами ходят по школе. Согласитесь, такого нельзя допускать?» — прокомментировала IrCity директор школы в поселке Грановщина Надежда Сидорина.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

corrector

запад-стайл : говоришь одно, пока делаешь противоположное . Говоришь - "остановить войну", а сам поставляешь...