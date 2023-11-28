Школьницы из Иркутска пожаловались Мизулиной на запрет брюк

Ученицы иркутских школ пожаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на то, что им запрещают носить брюки. Региональные чиновники ограничения отрицают.

Мизулина 23 ноября опубликовала в телеграм-канале обращения в адрес глав Роспотребнадзора и Рособрнадзора, в которых сообщается, что школьники из 60 субъектов Федерации жалуются на запрет носить теплые кофты и брюки, в частности, девочкам.

На следующий день она выложила ответ Министерства образования Иркутской области, в котором говорилось, что запрет на ношение брюк девочками отсутствует. После этого она получила сообщения от учениц из школ региона.

«Недавно вы опубликовали пост, что в Иркутской области в селе Ербогачен "нет запрета на брюки". На самом деле он есть. Если девочки придут в брюках и это заметит завуч, то отправят домой», — написала одна из школьниц.

«В Грановской школе Иркутского района девочкам строго запрещено носить брюки даже в зимнее время! Если хоть кто-то из девочек приходит в брюках, их сразу же записывают и отправляют к директору на беседу, где тебя еще и отругают за это. Во всех школах разрешены брюки, но не в нашей», — говорится в сообщении другой.

«В СОШ № 76 Иркутска запрещены брюки в любое время года. Мне как девочке очень неудобно, так как надо заранее выйти из дома, чтобы переодеться. Еще в нашей школе недостаточно места, чтобы переодеться, и в основном мы переодеваемся в туалете», — добавила еще одна школьница.

«Наша директриса говорит, что ей не нравятся, когда девочки в штанах, это неженственно, и написала указ, что нам нельзя в них ходить. Помогите, пожалуйста», — пожаловалась девочка.

«Сейчас модные широченные брюки, но это же никак не классика. Родители находятся на работе, дети бесконтрольные, идут в школу в чем попало. Они идут, надевая с этими брюками топики, с голыми животами ходят по школе. Согласитесь, такого нельзя допускать?» — прокомментировала IrCity директор школы в поселке Грановщина Надежда Сидорина.