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Украинские СМИ сообщили об отравлении жены Буданова

Источник:
Sibnet.ru
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Жена руководителя ГУР Украины Марианна Буданова
Фото: © UDAR.Goloseevsky

Жена главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианна госпитализирована с отравлением тяжелыми металлами.

Буданову госпитализировали после «длительного ухудшения здоровья», сейчас завершается курс лечения, рассказал собеседник издания «Бабель» в ГУР.

«Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — утверждает источник.

Источник «РБК-Украина» отметил, что пока неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

Марианне Будановой 30 лет. По образованию психолог. С июня 2021 года работает советницей Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

В России Буданов объявлен в розыск. Следственный комитет обвинил его и других представителей военного руководства Украины заочно по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, до 20 лет лишения свободы). СК считает его причастным к атакам беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории России.

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ЧП #Криминал #Мир
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