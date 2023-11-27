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«Скифское золото» передали Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Коллекция «скифского золота» прибыла в Киев, местные таможенники приступили к оформлению груза весом более двух тонн, сообщает пресс-служба киевской таможни в своем телеграм-канале. С февраля 2014 года сокровища находились в Нидерландах.

«Скифское золото» — коллекция из 2 тысяч предметов, датированных периодом с VI века до нашей эры по VII век нашей эры. Практически все археологические находки были сделаны в Крыму. Среди артефактов не только золотые изделия, но также керамика и предметы из бронзы.

Уникальные артефакты из крымских музеев отправились в Европу в 2013 году для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», но после вхождения полуострова в состав России возник вопрос об их принадлежности.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине, его должны передать в Киев. В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года вынес такое же решение, а минувшим летом его оставил в силе Верховный суд Нидерландов.

Представители российских властей неоднократно выражали опасения, что из-за неопределенного статуса уникальное собрание древностей в итоге может оказаться в руках частных коллекционеров.

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ЧП #Громкое дело #Наука
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