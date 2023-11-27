Ребенок пострадал в Забайкалье от взрыва кофемолки

Ребенок получил травмы после взрыва бытового электроприбора в городе Балей Забайкальского края, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Мальчик госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства Забайкальского края.

По данным телеграм-канала Baza, взорвалась кофемолка, которую отец мальчика нашел на улице. Ребенок решил проверить технику и включил ее в сеть, после чего произошел взрыв.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные и следственные органы.