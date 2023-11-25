Названо самое грозное российское оружие СВО

Баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» является настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, это самое грозное российское оружие в зоне спецоперации. Комплекс очень хорошо проявил себя в боях против ВСУ. Его преимущество заключается в том, что на вооружении машины стоят две ракеты — крылатая и баллистическая.

Аналитик отметил, что ракеты «Искандер-М» невозможно сбить — в частности, за счет возможности сменить траекторию полета. При этом ее дальность составляет порядка 500 километров.

В настоящее время ОТРК «Искандер-М» является главным оперативно-тактическим ракетным комплексом сухопутных войск России.