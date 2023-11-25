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Нейросеть Google опровергла высадку американцев на Луну

Источник:
РИА Новости
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Фотография высадки американских астронавтов на Луну является подделкой, такое заключение выдала нейросеть компании Google после проведения анализа снимка, рассказали президенту Владимиру Путину.

В ходе посещения конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Ему рассказали об опыте работы с нейросетью от Google, которой предложили проанализировать фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», — сказал Путину глава направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко.

Он отметил, что фотография китайского лунохода у американской нейросети вопросов не вызывает. Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что такие выводы сделала именно американская, а не российская нейросеть, при этом для анализа использовалось множество параметров.

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mosquito__2010

Её можно понять. Западноё враньё плодит только деструкции. Показушная любовь Украины и Польши за последние...

c2h5oh76

Естественно, ты бы свой пятачок даже не высунул бы

GammiPluh

Если это действительно так, то ВСУ проиграло войну - дроны самое важное, после артиллерии, средство поражения.

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?