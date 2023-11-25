Нейросеть Google опровергла высадку американцев на Луну

Фотография высадки американских астронавтов на Луну является подделкой, такое заключение выдала нейросеть компании Google после проведения анализа снимка, рассказали президенту Владимиру Путину.

В ходе посещения конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Путин ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фото и видео. Ему рассказали об опыте работы с нейросетью от Google, которой предложили проанализировать фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть, почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», — сказал Путину глава направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко.

Он отметил, что фотография китайского лунохода у американской нейросети вопросов не вызывает. Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что такие выводы сделала именно американская, а не российская нейросеть, при этом для анализа использовалось множество параметров.