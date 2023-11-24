Вспышка «долгой простуды» поразила Китай

ВОЗ запросила подробные данные о вспышке «подозрительной» инфекции среди детей в северных провинциях Китая. Сценарий напоминает начало распространение коронавируса.

Согласно отчету Международного сообщества по инфекционным заболеваниям ProMED, детские больницы в Пекине, Ляонине и других городах Китая переполнены, а школы на грани закрытия.

Эксперты ProMED уже назвали ситуацию масштабной вспышкой непонятного респираторного заболевания. Ровно четыре года назад с аналогичного заявления ProMED начиналась пандемия Covid-19, поэтому международные структуры насторожились.

«Всемирная организация здравоохранения направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей», — говорится в заявлении организации.

Что говорят китайские власти

Китайские медики отрицают обнаружение новых патогенов. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, пневмонии главным образом вызваны бактерией Mycoplasma pneumoniae, циркуляция инфекции началась еще в мае.

С октября к ней присоединились штаммы респираторно-синцитиального вируса человека, аденовируса и гриппа. Вспышку спровоцировал тот факт, что Китай вступил в первый зимний сезон после снятия строгих ковидных ограничений (в том числе отменены изоляции и ношение масок). А микоплазменные пневмонии цикличны и регулярно возникают в Китае с интервалами максимум в семь лет.

Аналитики ProMED считают, что говорить о риске новой пандемии пока рано — сначала нужно изучить все данные. Кроме этого, микоплазменная пневмония распространяется намного медленнее коронавируса. Однако ВОЗ уже призвала власти Китая вернуть ограничительные меры, чтобы исключить распространение инфекции на другие страны.

Что такое микоплазменная пневмония

Микоплазменная пневмония вызывается бактериальной инфекцией, ее симптомы похожи на обычную простуду. Она довольно легко переносится взрослыми, однако считается потенциально опасной для детей младшего возраста с еще формирующейся иммунной системой.

Болезнь проявляется болью в горле, длительным повышением температуры (субфебриальной лихорадкой) и сильной слабостью. Затем может присоединиться затяжной кашель. Общая картина напоминает «долгую простуду».

В некоторых случаях вызывает у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом атипичную пневмонию с поражением легких.

Микоплазменная пневмония отличается от традиционной ОРВИ долгим инкубационным периодом — около трех недель с момента заражения до симптомов. Заражение обычно происходит воздушно-капельным путем, для передачи требуется тесный и длительный контакт.