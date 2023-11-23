Концерт Арбениной в Томске отменили из‑за высказываний о СВО

Певица Диана Арбенина сообщила, что ее концерт в Томске не состоится, так как с ней расторгли контракт в одностороннем порядке. В региональном департаменте культуры пояснили, что отмена выступления произошла из-за жалоб на артистку.

Выступление должно было состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска. Но организаторы решили не проводить мероприятие.

Начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова объяснила, что в департамент и организаторам поступали жалобы на Арбенину из-за того, что певица якобы некорректно высказывалась на тему СВО.

«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался», — цитирует «Интерфакс» Шагову.

Арбенина же осталась в недоумении. Она сообщила поклонникам, что концерт был отменен без объяснения причин.

«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас», — написала Арбенина в своем телеграм-канале.