Почему Тулеева отпевали в соборе

Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым состоялось в среду. Кроме гражданской церемонии было отпевание в Знаменском соборе, хотя, казалось бы, по происхождению Тулеев должен был исповедовать ислам.

Отец Тулеева был казахом, мать — наполовину татаркой, наполовину башкиркой. В 2008 году в Кемерове была открыта мечеть Мунира в честь матери Тулеева, которая была набожной.

В 1999 году появилась информация, что Тулеев принял христианство. Агентство «Банфакс» со ссылкой на администрацию Кемеровской области сообщало, что в начале 90-х годов Тулеев, прежде не проявлявший интереса к религии, стал адептом ислама и даже совершил хождение в Мекку, но принял православное вероисповедание. Похожее сообщение в «Агентстве политических новостей» судебная палата по информационным спорам даже признала злоупотреблением правами журналиста и нарушением норм журналистской этики.

Тулеев не афишировал принадлежность к какой-либо вере, чтобы не вызывать рознь. В Кузбасской митрополии «АиФ в Кузбассе» подтвердили, что Тулеев крещеный и что об этом представителям православного духовенства известно довольно давно.

Экс-глава Кузбасса скончался 20 ноября на 80-м году жизни. Его похоронили на Центральном кладбище №1 рядом с могилой младшего сына Андрея, погибшего в ДТП в 1998 году.