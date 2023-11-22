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Почему Тулеева отпевали в соборе

Источник:
Sibnet.ru
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Аман Тулеев
Фото: © пресс-служба администрации Кемеровской области

Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым состоялось в среду. Кроме гражданской церемонии было отпевание в Знаменском соборе, хотя, казалось бы, по происхождению Тулеев должен был исповедовать ислам.

Отец Тулеева был казахом, мать — наполовину татаркой, наполовину башкиркой. В 2008 году в Кемерове была открыта мечеть Мунира в честь матери Тулеева, которая была набожной.

В 1999 году появилась информация, что Тулеев принял христианство. Агентство «Банфакс» со ссылкой на администрацию Кемеровской области сообщало, что в начале 90-х годов Тулеев, прежде не проявлявший интереса к религии, стал адептом ислама и даже совершил хождение в Мекку, но принял православное вероисповедание. Похожее сообщение в «Агентстве политических новостей» судебная палата по информационным спорам даже признала злоупотреблением правами журналиста и нарушением норм журналистской этики.

Тулеев не афишировал принадлежность к какой-либо вере, чтобы не вызывать рознь. В Кузбасской митрополии «АиФ в Кузбассе» подтвердили, что Тулеев крещеный и что об этом представителям православного духовенства известно довольно давно.

Экс-глава Кузбасса скончался 20 ноября на 80-м году жизни. Его похоронили на Центральном кладбище №1 рядом с могилой младшего сына Андрея, погибшего в ДТП в 1998 году.

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Жизнь #Религия #Кузбасс
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pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.