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Лечивший Навального глава Минздрава Омской области лишился поста

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший министр здравоохранения Александр Мураховский
Бывший министр здравоохранения Александр Мураховский
Фото: © t.me/murahovsky55

Александр Мураховский, лечивший Алексея Навального (включен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов), покинул пост министра здравоохранения Омской области, следует из сообщения губернатора региона Виталия Хоценко.

Губернатор опубликовал в своем телеграм-канале список нового правительства области. В нем не был указан Мураховский. Новым министром здравоохранения региона стал Артем Наркевич. Мураховский также в телеграм-канале подтвердил свою отставку и пожелал удачи преемнику.

Мураховский стал широко известен летом 2020 года. В омской больнице скорой медицинской помощи №1, в которой он занимал пост главного врача, проходил лечение Навальный. В ноябре 2020 года он возглавил Минздрав Омской области.

В 2021 году Мураховской пропал во время охоты. Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Через несколько дней он самостоятельно вышел к людям.

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Политика #Россия #Омск
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pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.