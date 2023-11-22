Лечивший Навального глава Минздрава Омской области лишился поста

Александр Мураховский, лечивший Алексея Навального (включен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов), покинул пост министра здравоохранения Омской области, следует из сообщения губернатора региона Виталия Хоценко.

Губернатор опубликовал в своем телеграм-канале список нового правительства области. В нем не был указан Мураховский. Новым министром здравоохранения региона стал Артем Наркевич. Мураховский также в телеграм-канале подтвердил свою отставку и пожелал удачи преемнику.

Мураховский стал широко известен летом 2020 года. В омской больнице скорой медицинской помощи №1, в которой он занимал пост главного врача, проходил лечение Навальный. В ноябре 2020 года он возглавил Минздрав Омской области.

В 2021 году Мураховской пропал во время охоты. Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Через несколько дней он самостоятельно вышел к людям.