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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые применила против ВСУ «огненный дождь». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные впервые применили против ВСУ кассетные бомбы РБК-500. Кадры применения мощного оружия обнародовал телеграм-канал «Воин DV».

Отмечается, что с помощью РБК-500 была поражены позиции украинских подразделений в районе Старомайорского. Такой оружие способно в считанные секунды уничтожить огромное скопление живой силы или целую колону бронетехники.

На опубликованном видео позиции ВСУ в лесополосе накрывает «огненный дождь». В каждой кассете РБК-500 — 15 боеприпасов «Мотив-3», которые при раскрытии бомбы рассеиваются по площади.

Кассетная бомба РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС в 1987 году. Доставлять РБК-500 можно с самолетов, а также с помощью реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С».

Тема: Военная операция на Украине
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