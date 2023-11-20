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Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Источник:
Sibnet.ru
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Аман Тулеев
Фото: © администрация Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал Цивилев в телеграм-канале.

Тулееву было 79 лет. Он возглавлял Кузбасс с 1997 по 2018 годы. Ушел в отставку после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». После работал ректором в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования.

Экс-глава Кузбасса вел телеграм-канал, в котором высказывался на разные темы. Последний пост опубликован 16 ноября, в нем Тулеев рассуждает о вреде вейпов.

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Политика #Россия #О людях #Кузбасс
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