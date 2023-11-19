НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Более 170 населенных пунктов Сибири остались без света

Источник:
ТАСС
563 1

Более 170 населенных пунктов Сибирского федерального округа остались без света из-за непогоды, сообщили в пресс-службе компании «Россети Сибирь».

«171 населенный пункт по всей Сибири», — сказали ТАСС в пресс-службе. Речь идет, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях.

В сибирских регионах ночью зафиксировали снег, дождь и ветер до 25 метров в секунду, отметили в пресс-службе. «Бригады "Алтайэнерго", "Кузбассэнерго — РЭС" и "Омскэнерго" уже восстанавливают электроснабжение на территории своих регионов. Бригады "Хакасэнерго" и "Красноярскэнерго" готовы встретить непогоду, когда шторм доберется», — заверили в ведомстве.

В мобильных аварийно-восстановительных бригадах компании задействовали 4 567 человек и 1 824 единицы спецтехники. В Алтайском крае из-за непогоды повреждения получили кровли на домах и объектах социальной инфраструктуры, фасады зданий, повалило деревья, имеются порывы линии электропередачи.

Еще по теме
Перевозивший зерно из Одессы корабль подорвался на мине
Запуск самой мощной в истории ракеты завершился взрывом
Действия пилотов севшего в поле самолета назвали «безрассудными»
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани
смотреть все
ЧП #Происшествия #Алтайский край #Республика Алтай #Кузбасс #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Показан трейлер «убийцы» The Sims
Девушка из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Немецкий политик заявил о позорном провале Запада на Украине
Японцы рассказали о «чудо‑оружии» России в СВО
Более 170 населенных пунктов Сибири остались без света
Словакия выступила против санкций на топливо для АЭС из России
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Подумаешь какие нежные, наши самолёты всего лишь осуществляли учебное бомбометание по странам нато

GammiPluh

Меняйте на полномасштабное отступление за Днепр

mosquito__2010

Украину имеют как дешёвую девку. Она ещё и должна останется в итоге. Вся страна в кладбищах из за циничного...

MuCbE

Так никто не против чтоб геи и лесбиянки были, они всегда были и будут. Просто ЛГБТ как организация не...