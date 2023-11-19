Более 170 населенных пунктов Сибири остались без света

Более 170 населенных пунктов Сибирского федерального округа остались без света из-за непогоды, сообщили в пресс-службе компании «Россети Сибирь».

«171 населенный пункт по всей Сибири», — сказали ТАСС в пресс-службе. Речь идет, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях.

В сибирских регионах ночью зафиксировали снег, дождь и ветер до 25 метров в секунду, отметили в пресс-службе. «Бригады "Алтайэнерго", "Кузбассэнерго — РЭС" и "Омскэнерго" уже восстанавливают электроснабжение на территории своих регионов. Бригады "Хакасэнерго" и "Красноярскэнерго" готовы встретить непогоду, когда шторм доберется», — заверили в ведомстве.

В мобильных аварийно-восстановительных бригадах компании задействовали 4 567 человек и 1 824 единицы спецтехники. В Алтайском крае из-за непогоды повреждения получили кровли на домах и объектах социальной инфраструктуры, фасады зданий, повалило деревья, имеются порывы линии электропередачи.