Метеорный поток Леониды в 2023 году: когда и где смотреть

Самый зрелищный звездопад года начнется в ночь на 18 ноября. Метеорный поток Леониды будет виден перед рассветом даже невооруженным глазом.

Фото: © Sibnet.ru

Леониды — самый известный метеорный поток, человечество любуется им более 3800 лет. Звездопад назван по имени созвездия Льва, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия.

Почему это красиво

Метеорный поток Леониды — один из самых зрелищных. Очень яркие и быстрые белые метеоры влетают в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в час и оставляют длинные хвосты зелено-голубого цвета.

Интенсивность звездопада варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля. При этом каждые 33 года Леониды превращаются в самый настоящий звездный шторм.

Например, в 1966 году свидетели одновременно наблюдали тысячи светящихся метеоров. Очевидцы утверждали, что зрелище в ночном небе напоминало снегопад.

Последний звездный шторм наблюдали в 2001 году, следующий ожидается в 2034 году.

В 2023 году за час можно будет увидеть 15-20 метеоров.

Когда и как смотреть

Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро до восхода Солнца, когда созвездие Льва поднимается высоко в небе, сообщается на сайте Московского планетария.

Поток будет исходить из восточной части небосвода — немного правее и ниже Большой Медведицы. В ночь на 18 ноября интенсивность Леонид максимальна, однако наблюдать за звездным дождем можно до конца месяца — метеорный поток прекратится только 2 декабря.

Радиант метеорного потока Леонид Фото: © Московский планетарий

Чтобы успешно наблюдать звездный дождь, желательно безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Условия наблюдения Леонид в 2023 году считаются благоприятными. Луна близка к первой четверти и в ночь пика не помешает наблюдению метеоров.

Любоваться Леонидами лучше всего за пределами города, так как в мегаполисах его может затмевать яркое ночное освещение. При этом смотреть за потоком рекомендуется невооруженным глазом, поскольку приборы ограничивают поле зрения.

Откуда берутся падающие звезды

Источник метеорного потока Леонид — комета 55P/Темпеля-Туттля, открытая 19 декабря 1865 год немецким астрономом Эрнстом Темпелем. Чуть позднее, 6 января 1966 года, комета была обнаружена американским астрономом Орасом Туттлем.

Комета Темпеля-Туттля имеет ядро диаметром 4 километра и обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца — более 33,2 года. Как только хвостатая странница приближается к светилу на минимальное расстояние, поток Леонид усиливается и выливается на Землю в виде звездного шторма.