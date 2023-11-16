Девушка из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»

Представительница Кемеровской области Екатерина Романова стала победительницей конкурса «Краса России 2023».

Романовой 22 года. Она занимается танцами, отучилась на режиссера и сейчас живет в Санкт-Петербурге, снимается в кино. Это ее первый конкурс красоты. По словам девушки, организаторы сами предложили ей принять участие, но посоветовали «подсушиться».

За титул «Красы России» боролись 52 девушки. В конкурсе также выбрали по мисс от каждого федерального округа, «Мисс талант», «Мисс интеллект» и «Юную Красу России».

«Краса России» проводится с 1995 года. Победительница представит страну на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году, который пройдет на Филиппинах.