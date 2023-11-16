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Фильм «Гардемарины 1787. Война» с Харатьяном вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Пятая и финальная часть цикла о гардемаринах «Гардемарины 1787. Война» с Дмитрием Харатьяном в главной роли вышла в широкий прокат в четверг, 16 ноября.

Действие фильма начинается в Крыму в 1787 году. Представители западных держав строят козни против России, но бывшие гардемарины, уже достигшие к этому времени солидного возраста, и их взрослые дети, встают на защиту родины.

Героям предстоит приплыть в Крым с Мальты и там принять участие в войне с Турцией. В частности, они принимают участие в сражении под Кинбурном под началом Суворова.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Татьяна Лютаева. Режиссером выступила Светлана Дружинина, снявшая все части фильмов про гардемаринов.

Фильм «Гардемарины 1787. Война» стал финальной частью цикла о гардемаринах и продолжением фильмов «Гардемарины, вперед!» (1988 год), «Виват, гардемарины!» (1991 год), «Гардемарины III» (2022 год) и «Гардемарины 1787. Мир» (2023 год).

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